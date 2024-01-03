Окупанти обстріляли Херсонщину понад сто разів — є поранені

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото (архівне): t.me/olexandrprokudin

Упродовж минулої доби російські окупанти близько 121 раз обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін розповів, що за минулу добу росіяни 121 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По самому Херсону окупанти випустили 44 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку та станцію у Херсонському районі; завод у Бериславському районі", — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки РФ одна людина дістала поранення.

Допис Олександра Прокудіна в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 січня у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту. Внаслідок ракетного терору окупантів кількість постраждалих зросла до 41 людини. Також відомо про одну загиблу.

Як відомо, російська ракета не долетіла до житлового будинку у Харкові лише десять метрів, щоб повністю його знищити. Внаслідок атаки постраждало 75 квартир.