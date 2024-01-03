Оккупанты обстреляли Херсонскую область более ста раз — есть раненые
За прошедшие сутки российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки один человек получил ранение.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
Прокудин рассказал, что за минувшие сутки россияне 121 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 552 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По самому Херсону оккупанты выпустили 44 снаряда.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинские учреждения, админздания, учебные заведения, библиотеку и станцию в Херсонском районе; завод в Бериславском районе", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате атаки РФ один человек получил ранения.
Напомним, 2 января в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу. В результате ракетного террора оккупантов количество пострадавших возросло до 41 человека. Также известно об одной погибшей.
Как известно, российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров, чтобы полностью его уничтожить. В результате атаки пострадало 75 квартир.
Кроме того, 2 января взрывы раздавались и в Киеве. Россия нанесла очередной ракетный удар по столице. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.
В МВД рассказали, что после вражеских ударов по Киеву пострадали 52 человека, еще два человека погибли.
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