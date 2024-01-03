Оккупанты обстреляли Херсонскую область более ста раз — есть раненые

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin

За прошедшие сутки российские оккупанты 121 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки один человек получил ранение.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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Прокудин рассказал, что за минувшие сутки россияне 121 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 552 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По самому Херсону оккупанты выпустили 44 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинские учреждения, админздания, учебные заведения, библиотеку и станцию в Херсонском районе; завод в Бериславском районе", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки РФ один человек получил ранения.

Сообщение Александра Прокудина в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, 2 января в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу. В результате ракетного террора оккупантов количество пострадавших возросло до 41 человека. Также известно об одной погибшей.

Как известно, российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров, чтобы полностью его уничтожить. В результате атаки пострадало 75 квартир.