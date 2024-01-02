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Стало відомо, скільки людей постраждали внаслідок ранкової атаки на Україну

2 січня 2024 19:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки людей постраждали внаслідок ранкової атаки на Україну
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники вдарили ракетами по Україні вранці 2 січня. Зокрема, найсильніших ударів зазнали Київ та Харків — там понад 70 поранених людей.

Про це повідомляє МВС України.

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Так, вранці російські терористи вдарили по центру Харкова. Попередньо, унаслідок атаки одна людина загинула, ще 61 особа — поранені. 

За словами очільника МВС, те, що ракети впали за десять метрів від житлових будинків — щаслива випадковість.

Відомо, що вранці підрозділи ДСНС та поліції евакуювали всіх громадян з постраждалих будинків та зробили поквартирний обхід. Лише у найближчих будинках пошкоджені 75 квартир, в яких неможливо буде перебувати та проживати найближчим часом.

Тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій.

"Національна поліція, ДСНС, місцева влада та комунальні підприємства Харкова роблять все для того, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки ворожої атаки та провести евакуацію людей та їхнього майна", — йдеться у повідомленні.

Загалом відомо про 130 постраждалих по Україні:

  • у Харківській області — 61;
  • у Києві — 52;
  • у Київській області — 16 ;
  • у Запорізькій області — 1.

Крім того, внаслідок російських атак загинули п'ять людей: у Києві — дві, в області — 2, у Харківській області — 1.

Нагадаємо, що масована атака Росії по Україні вранці 2 січня свідчить про те, що росіяни не збираються припиняти війну. Це показує, що Москва не зацікавлена у будь-яких мирних переговорах.

Також ми писали, що внаслідок російської атаки Києва сьогодні вранці, уламки збитих ворожих ракет впали неподалік посольства США. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

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