Стало відомо, скільки людей постраждали внаслідок ранкової атаки на Україну
Російські загарбники вдарили ракетами по Україні вранці 2 січня. Зокрема, найсильніших ударів зазнали Київ та Харків — там понад 70 поранених людей.
Про це повідомляє МВС України.
Атака на Україну 2 січня — скільки поранених
Так, вранці російські терористи вдарили по центру Харкова. Попередньо, унаслідок атаки одна людина загинула, ще 61 особа — поранені.
За словами очільника МВС, те, що ракети впали за десять метрів від житлових будинків — щаслива випадковість.
Відомо, що вранці підрозділи ДСНС та поліції евакуювали всіх громадян з постраждалих будинків та зробили поквартирний обхід. Лише у найближчих будинках пошкоджені 75 квартир, в яких неможливо буде перебувати та проживати найближчим часом.
Тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій.
"Національна поліція, ДСНС, місцева влада та комунальні підприємства Харкова роблять все для того, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки ворожої атаки та провести евакуацію людей та їхнього майна", — йдеться у повідомленні.
Загалом відомо про 130 постраждалих по Україні:
- у Харківській області — 61;
- у Києві — 52;
- у Київській області — 16 ;
- у Запорізькій області — 1.
Крім того, внаслідок російських атак загинули п'ять людей: у Києві — дві, в області — 2, у Харківській області — 1.
Нагадаємо, що масована атака Росії по Україні вранці 2 січня свідчить про те, що росіяни не збираються припиняти війну. Це показує, що Москва не зацікавлена у будь-яких мирних переговорах.
Також ми писали, що внаслідок російської атаки Києва сьогодні вранці, уламки збитих ворожих ракет впали неподалік посольства США. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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