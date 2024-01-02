Сьогоднішня атака по Україні показує справжні наміри РФ, — Мішель

Голова Євроради Шарль Мішель. Фото: Reuters

Масована атака Росії по Україні вранці 2 січня свідчить про те, що росіяни не збираються припиняти війну. Це показує, що Москва не зацікавлена у будь-яких мирних переговорах.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Читайте також:

Ранкова атака на Україну — РФ не зацікавлена у переговорах

"Для тих, хто вірить чуткам про те, що Росія справді зацікавлена у мирних переговорах, рекордна кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри Москви", — написав він.

Мішель наголосив, що ці атаки є ще більш цинічними, якщо врахувати, що збільшення їхньої інтенсивності збігається з новорічними святами.

Скриншот допису Шарля Мішеля

Нагадаємо, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Водночас стало відомо, що через ракетну атаку на Київ загинули вже дві людини. Ще 43 особи постраждали.

Кадри перших секунд після влучання опублікував Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.