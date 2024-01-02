Сегодняшняя атака по Украине показывает истинные намерения РФ, — Мишель
Массированная атака России по Украине утром 2 января свидетельствует, что россияне не собираются прекращать войну. Это показывает, что Москва не заинтересована в каких-либо мирных переговорах.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Утренняя атака на Украину — РФ не заинтересована в переговорах
"Для тех, кто верит слухам о том, что Россия действительно заинтересована в мирных переговорах, рекордное количество беспилотников, выпущенных за последние 24 часа по Украине, свидетельствует об истинных намерениях Москвы", — написал он.
Мишель подчеркнул, что эти атаки еще более циничны, если учесть, что увеличение их интенсивности совпадает с новогодними праздниками.
Напомним, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве.
Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.
В то же время стало известно, что из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали.
Кадры первых секунд после попадания опубликовал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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