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Сегодняшняя атака по Украине показывает истинные намерения РФ, — Мишель

2 января 2024 19:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сегодняшняя атака по Украине показывает истинные намерения РФ, — Мишель
Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Массированная атака России по Украине утром 2 января свидетельствует, что россияне не собираются прекращать войну. Это показывает, что Москва не заинтересована в каких-либо мирных переговорах.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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"Для тех, кто верит слухам о том, что Россия действительно заинтересована в мирных переговорах, рекордное количество беспилотников, выпущенных за последние 24 часа по Украине, свидетельствует об истинных намерениях Москвы", — написал он.

Мишель подчеркнул, что эти атаки еще более циничны, если учесть, что увеличение их интенсивности совпадает с новогодними праздниками.

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Скриншот поста Шарля Мишеля

Напомним, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

В то же время стало известно, что из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали.

Кадры первых секунд после попадания опубликовал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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