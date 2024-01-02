Стало известно, сколько людей пострадали в результате утренней атаки на Украину

Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГСЧС

Российские захватчики ударили ракетами по Украине утром 2 января. В частности, самые сильные удары получил Киев и Харьков — там более 70 раненых людей.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Так, утром российские террористы ударили по центру Харькова. Предварительно, в результате атаки один человек погиб, еще 61 человек ранены.

По словам главы МВД, то, что ракеты упали в десяти метрах от жилых домов — счастливая случайность.

Известно, что утром подразделения ГСЧС и полиции эвакуировали всех граждан из пострадавших домов и совершили поквартирный обход. Только в ближайших домах повреждено 75 квартир, в которых невозможно будет находиться и проживать в ближайшее время.

Продолжаются работы по демонтажу аварийных конструкций.

"Национальная полиция, ГСЧС, местные власти и коммунальные предприятия Харькова делают все для того, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия вражеской атаки и провести эвакуацию людей и их имущества", — говорится в сообщении.

Всего известно о 130 пострадавших по Украине:

в Харьковской области — 61;

в Киеве — 52;

в Киевской области — 16;

в Запорожской области — 1.

Кроме того, в результате российских атак погибли пять человек: в Киеве — два, в области — 2, в Харьковской области — 1.

Напомним, что массированная атака России по Украине утром 2 января свидетельствует о том, что россияне не собираются прекращать войну. Это показывает, что Москва не заинтересована в каких-либо мирных переговорах.

Также мы писали, что в результате российской атаки Киева сегодня утром, обломки сбитых вражеских ракет упали недалеко от посольства США. К счастью, обошлось без пострадавших.