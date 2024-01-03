Россияне обстреляли Херсонщину из артиллерии — погиб местный житель

Разрушенный дом. Иллюстративное фото: Полиция Херсонской области/Telegram

Российские оккупанты снова обстреляли из артиллерии Херсонщину. В результате вражеской атаки погиб местный житель села Садовое.

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонщины 3 января

Сегодня, 3 января, в 11:10 российская армия нанесла удар из артиллерии по селу Садовое. Произошло попадание одного из вражеских снарядов в частный жилой дом. Прокудин заявил, что захватчики убили пожилого мужчину, который был жителем села, и выразил соболезнования семье погибшего.

"Под завалами дома погиб местный житель. Его тело из-под уничтоженного дома достали спасатели", — указал глава Херсонской ОГА.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, в течение суток россияне около 121 раза обстреляли Херсонскую область из разного типа оружия. В результате вражеской атаки один человек получил ранение.

Добавим, Новая Каховка уже несколько дней имеет огромные перебои со связью. Пока неясно, что стало причиной, однако известно, что на территории Новокаховской территориальной громады постоянно продолжаются обстрелы между ВСУ и оккупантами.

Ранее мы писали, что российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.