Росіяни протягом доби знову атакували Херсонщину, є загиблі

Руйнування в будинку. Ілюстративне фото: скриншот з відео Херсонської ОДА

Протягом доби російські окупанти знову завдали ударів по Херсонщині. Внаслідок обстрілів ушкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад та адмінбудівлю, а також загинуло двоє людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

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Обстріли Херсонщини протягом доби

За даними Прокудіна, протягом доби ворог 71 раз атакував Херсонщину. Окупанти випустили 380 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та безпілотників, з яких п'ять були дрони типу "Shahed". Місто Херсон також опинилося під прицілом та атакою ворога. Росіяни випустили 27 снарядів. Внаслідок російських ударів загинули дві особи.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад та пункт незламності у Бериславському районі", — зазначив Прокудін.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, по Херсону російські загарбники випустили 24 снаряди. Вони поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок цього постраждало п'ятеро людей.

Додамо, 29 грудня окупанти обстріляли гуртожиток, житлові будинки та освітній заклад у Херсоні. Двоє людей отримали поранення, їх доставили до лікарні.