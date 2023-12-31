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Россияне в течение суток снова атаковали Херсонщину, есть погибшие

31 декабря 2023 10:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне в течение суток снова атаковали Херсонщину, есть погибшие
Разрушения в доме. Иллюстративное фото: скриншот из видео Херсонской ОГА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В течение суток российские оккупанты снова нанесли удары по Херсонщине. В результате обстрелов повреждения получили жилые дома, учебное заведение и админздание, а также погибли два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонщины в течение суток

По данным Прокудина, в течение суток враг 71 раз атаковал Херсонщину. Оккупанты выпустили 380 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и беспилотников, из которых пять были дроны типа "Shahed". Херсон также оказался под прицелом и атакой врага. Россияне выпустили 27 снарядов. В результате российских ударов погибли два человека.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание, учебное заведение и пункт несокрушимости в Бериславском районе", — отметил Прокудин.

Скриншот сообщения Прокудина
Скриншот поста Прокудина

Напомним, по Херсону российские захватчики выпустили 24 снаряда. Они попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате пострадали пять человек.

Добавим, 29 декабря оккупанты обстреляли общежитие, жилые дома и образовательное учреждение в Херсоне. Два человека получили ранения, их доставили в больницу.

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