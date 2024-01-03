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Нова Каховка від початку року під постійними обстрілами та без звʼязку, — мер міста

3 січня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Нова Каховка від початку року під постійними обстрілами та без звʼязку, — мер міста
Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Нова Каховка вже два дні має величезні перебої зі звʼязком. Наразі не зрозуміло, що стало причиною, однак відомо, що на території Новокаховської територіальної громади постійно тривають обстріли між ЗСУ та окупантами. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Новий рік у Новій Каховці люди зустрічали по домах — ніхто не наважувався вийти на вулицю.

"Люди практично вдома просиділи. Були додаткові військові на вулицях. Ніяких загальноміських заходів не було, та й їх і не могло бути. Ніхто не йшов в гості, не виходив з дому. Подальше від гріха, як було сказано", — повідомив Володимир Коваленко.

У місті, як і на всій території громади, значно збільшилась кількість російських військових. 

"Набагато більше було військових по самому місту, в населених пунктах, і в нічний період йшов обстріл території", — розповів міський голова. 

Обстріли тривали всю новорічну ніч. Те ж саме було й в ніч з 1 на 2 січня. 

"Весь час йде обстріл на південно-західний напрямок — це на Кринки, за Корсунку, на ту територію, де є закріплені наші війська на лівому березі. І йдуть на правий берег також обстріли", — додав мер Нової Каховки.

Також ці два дні у жителів Нової Каховки та громади відсутній повністю інтернет та звʼязок. Інколи лише доходять СМС-повідомлення. З чим повʼязані перебої наразі невідомо. 

Нагадаємо, перед Новим Роком у Новій Каховці показово привели з десяток дітей на площу міста та на камери вручили подарунки від окупаційної адміністрації. 

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