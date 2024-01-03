Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com

Нова Каховка вже два дні має величезні перебої зі звʼязком. Наразі не зрозуміло, що стало причиною, однак відомо, що на території Новокаховської територіальної громади постійно тривають обстріли між ЗСУ та окупантами.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Новий рік у Новій Каховці люди зустрічали по домах — ніхто не наважувався вийти на вулицю.

"Люди практично вдома просиділи. Були додаткові військові на вулицях. Ніяких загальноміських заходів не було, та й їх і не могло бути. Ніхто не йшов в гості, не виходив з дому. Подальше від гріха, як було сказано", — повідомив Володимир Коваленко.

У місті, як і на всій території громади, значно збільшилась кількість російських військових.

"Набагато більше було військових по самому місту, в населених пунктах, і в нічний період йшов обстріл території", — розповів міський голова.

Обстріли тривали всю новорічну ніч. Те ж саме було й в ніч з 1 на 2 січня.

"Весь час йде обстріл на південно-західний напрямок — це на Кринки, за Корсунку, на ту територію, де є закріплені наші війська на лівому березі. І йдуть на правий берег також обстріли", — додав мер Нової Каховки.

Також ці два дні у жителів Нової Каховки та громади відсутній повністю інтернет та звʼязок. Інколи лише доходять СМС-повідомлення. З чим повʼязані перебої наразі невідомо.

Нагадаємо, перед Новим Роком у Новій Каховці показово привели з десяток дітей на площу міста та на камери вручили подарунки від окупаційної адміністрації.