Ялинка в окупованій Новій Каховці. Фото: росЗМІ

В тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни намагаються створити видимість свята — навіть поставили ялинку та обіцяють подарунки для дітей. Однак місцеві навіть і не думають відпускати своїх дітей до окупантів.

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Російські окупанти почали привозити у місто подарунки від так званих "областей-побратимів". Навіть поставили ялинку на площі.

"Ялинка в нас така була в Палаці культури, яку ми ставили для діточок. Вони її зараз поставили біля кінотеатру "Юність". І бачимо там біля неї двох чоловіків зрадників і дітей", — розповів мер Нової Каховки.

Дітей зібрали, щоб показово вручити їм подарунки від окупантів.

Діти біля ялинки у Новій Каховці. Фото: росЗМІ

"Великих свят, як би вони не старалися, не буде. Тому що батьки дітей своїх не відпускають. Не так багато людей сьогодні готові повірити в те, що будуть якісь новорічні подарунки. Хіба що хто зовсім вже з глузду зʼїхав", — повідомив Володимир Коваленко.

Також у Новій Каховці наразі дуже побільшало військових, тож люди намагаються берегтися від зустрічей з ними. Виходять з будинків лише в разі крайньої необхідності.

Тож після 14:00 на вулицях міста не зустріти нікого, окрім окупантів.

Нагадаємо, раніше у Новій Каховці росіяни створили БТІ для інвентаризації майна мешканців.