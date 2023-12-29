Свята в окупації. Як Нова Каховка зустріне Новий рік, — мер міста
В тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни намагаються створити видимість свята — навіть поставили ялинку та обіцяють подарунки для дітей. Однак місцеві навіть і не думають відпускати своїх дітей до окупантів.
Про це Новини.LIVE розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.
Підготовка до Нового року у Новій Каховці
Російські окупанти почали привозити у місто подарунки від так званих "областей-побратимів". Навіть поставили ялинку на площі.
"Ялинка в нас така була в Палаці культури, яку ми ставили для діточок. Вони її зараз поставили біля кінотеатру "Юність". І бачимо там біля неї двох чоловіків зрадників і дітей", — розповів мер Нової Каховки.
Дітей зібрали, щоб показово вручити їм подарунки від окупантів.
"Великих свят, як би вони не старалися, не буде. Тому що батьки дітей своїх не відпускають. Не так багато людей сьогодні готові повірити в те, що будуть якісь новорічні подарунки. Хіба що хто зовсім вже з глузду зʼїхав", — повідомив Володимир Коваленко.
Також у Новій Каховці наразі дуже побільшало військових, тож люди намагаються берегтися від зустрічей з ними. Виходять з будинків лише в разі крайньої необхідності.
Тож після 14:00 на вулицях міста не зустріти нікого, окрім окупантів.
Нагадаємо, раніше у Новій Каховці росіяни створили БТІ для інвентаризації майна мешканців.
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