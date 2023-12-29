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Праздники в оккупации. Как Новая Каховка встретит Новый год, — мэр города

29 декабря 2023 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Праздники в оккупации. Как Новая Каховка встретит Новый год, — мэр города
Елка в оккупированной Новой Каховке. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В временно оккупированной Новой Каховке россияне пытаются создать видимость праздника — даже поставили елку и обещают подарки для детей. Однако местные даже не думают отпускать своих детей к оккупантам.

Об этом Новини.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Российские оккупанты начали привозить в город подарки от так называемых "областей-побратимов". Даже поставили елку на площади.

"Елка у нас такая была во Дворце культуры, которую мы ставили для детишек. Они ее сейчас поставили возле кинотеатра "Юность". И видим там около нее двух мужчин предателей и детей", — рассказал мэр Новой Каховки.

Детей собрали, чтобы показательно вручить им подарки от оккупантов.

Дети возле елки в Новой Каховке. Фото: росСМИ

"Больших праздников, как бы они ни старались, не будет. Потому что родители детей своих не отпускают. Не многие сегодня готовы поверить в то, что будут какие-то новогодние подарки. Разве что кто-то совсем уж сошел с ума", — сообщил Владимир Коваленко.

Также в Новой Каховке сейчас очень увеличилось количество военных, поэтому люди пытаются беречься от встреч с ними. Выходят из домов только в случае крайней необходимости.

Так что после 14:00 на улицах города не встретить никого, кроме оккупантов.

Напомним, ранее в Новой Каховке россияне создали БТИ для инвентаризации имущества жителей.

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