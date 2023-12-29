Праздники в оккупации. Как Новая Каховка встретит Новый год, — мэр города
В временно оккупированной Новой Каховке россияне пытаются создать видимость праздника — даже поставили елку и обещают подарки для детей. Однако местные даже не думают отпускать своих детей к оккупантам.
Об этом Новини.LIVE рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.
Подготовка к Новому году в Новой Каховке
Российские оккупанты начали привозить в город подарки от так называемых "областей-побратимов". Даже поставили елку на площади.
"Елка у нас такая была во Дворце культуры, которую мы ставили для детишек. Они ее сейчас поставили возле кинотеатра "Юность". И видим там около нее двух мужчин предателей и детей", — рассказал мэр Новой Каховки.
Детей собрали, чтобы показательно вручить им подарки от оккупантов.
"Больших праздников, как бы они ни старались, не будет. Потому что родители детей своих не отпускают. Не многие сегодня готовы поверить в то, что будут какие-то новогодние подарки. Разве что кто-то совсем уж сошел с ума", — сообщил Владимир Коваленко.
Также в Новой Каховке сейчас очень увеличилось количество военных, поэтому люди пытаются беречься от встреч с ними. Выходят из домов только в случае крайней необходимости.
Так что после 14:00 на улицах города не встретить никого, кроме оккупантов.
Напомним, ранее в Новой Каховке россияне создали БТИ для инвентаризации имущества жителей.
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