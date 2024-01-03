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Новая Каховка с начала года под постоянными обстрелами и без связи, — мэр города

3 января 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Новая Каховка с начала года под постоянными обстрелами и без связи, — мэр города
Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Новая Каховка уже два дня имеет огромные перебои со связью. Пока не ясно, что стало причиной, однако известно, что на территории Новокаховской территориальной громады постоянно продолжаются обстрелы между ВСУ и оккупантами.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Новый год в Новой Каховке люди встречали по домам — никто не решался выйти на улицу.

"Люди практически дома просидели. Были дополнительные военные на улицах. Никаких общегородских мероприятий не было, да и их и не могло быть. Никто не ходил в гости, не выходил из дома. Подальше от греха, как было сказано", — сообщил Владимир Коваленко.

В городе, как и на всей территории громады, значительно увеличилось количество российских военных.

"Намного больше было военных по самому городу, в населенных пунктах, и в ночной период шел обстрел территории", — рассказал городской голова.

Обстрелы продолжались всю новогоднюю ночь. То же самое было и в ночь с 1 на 2 января.

"Все время идет обстрел на юго-западное направление — это на Крынки, за Корсунку, на ту территорию, где есть закрепленные наши войска на левом берегу. И идут на правый берег также обстрелы", — добавил мэр Новой Каховки.

Также эти два дня у жителей Новой Каховки и громады отсутствует полностью интернет и связь. Иногда только приходят СМС-сообщения. С чем связаны перебои, пока неизвестно.

Напомним, перед Новым Годом в Новой Каховке привели с десяток детей на площадь города и на камеры вручили подарки от оккупационной администрации.

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