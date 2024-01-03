Новая Каховка с начала года под постоянными обстрелами и без связи, — мэр города

Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com

Новая Каховка уже два дня имеет огромные перебои со связью. Пока не ясно, что стало причиной, однако известно, что на территории Новокаховской территориальной громады постоянно продолжаются обстрелы между ВСУ и оккупантами.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

Читайте также:

Начало 2024 года в Новой Каховке

Новый год в Новой Каховке люди встречали по домам — никто не решался выйти на улицу.

"Люди практически дома просидели. Были дополнительные военные на улицах. Никаких общегородских мероприятий не было, да и их и не могло быть. Никто не ходил в гости, не выходил из дома. Подальше от греха, как было сказано", — сообщил Владимир Коваленко.

В городе, как и на всей территории громады, значительно увеличилось количество российских военных.

"Намного больше было военных по самому городу, в населенных пунктах, и в ночной период шел обстрел территории", — рассказал городской голова.

Обстрелы продолжались всю новогоднюю ночь. То же самое было и в ночь с 1 на 2 января.

"Все время идет обстрел на юго-западное направление — это на Крынки, за Корсунку, на ту территорию, где есть закрепленные наши войска на левом берегу. И идут на правый берег также обстрелы", — добавил мэр Новой Каховки.

Также эти два дня у жителей Новой Каховки и громады отсутствует полностью интернет и связь. Иногда только приходят СМС-сообщения. С чем связаны перебои, пока неизвестно.

Напомним, перед Новым Годом в Новой Каховке привели с десяток детей на площадь города и на камеры вручили подарки от оккупационной администрации.