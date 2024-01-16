Оккупанты сбросили мины на Сумскую область — сколько раз враг ударил по региону

Последствия обстрела Сумской области. Фото: t.me/Sumy_news_ODA

За прошедший день оккупанты 23 обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

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В ОВА рассказали, что вчера оккупанты 23 обстреляли пограничные территории и населенные пункты области. Всего было зафиксировано 110 взрывов. Под вражеским огнем оказались шесть громад, в том числе:

Миропольская громада (здесь враг сбросил три мины);

Белопольская громада (захватчики обстреливали громаду из разного типа вооружения. Затем были зафиксированы минометные обстрелы (19 взрывов), обстрелы из РСЗО (пять взрывов), гранатометов (16 взрывов) и стрелкового вооружения);

Новослободская громада (оккупанты накрыли громаду минометами, раздавались 12 взрывов);

Краснопольская громада (здесь враг также стрелял из минометов, было слышно 33 взрыва);

Юнаковская громада (в ведомстве рассказали, что произошел сброс взрывного предмета с БпЛА (один взрыв) и минометные обстрелы (семь взрывов).

Напомним, российские захватчики обстреляли Ахтырский район Сумской области вечером 11 января. В результате атаки произошел пожар в жилом секторе.

Несколькими днями ранее, 7 января, россияне нанесли ракетно-авиационный удар по городу Кролевец, что в Конотопском районе Сумской области. Армия РФ атаковала город ракетой и двумя "шахедами".