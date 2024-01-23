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Оккупанты нанесли удар по Сумщине — повреждена критическая инфраструктура

23 января 2024 12:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты нанесли удар по Сумщине — повреждена критическая инфраструктура
Разрушенный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: Сумская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Утром 23 января россияне атаковали Сумскую область. Под прицелом оккупантов оказалась Шостка. В городе разрушены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

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По данным Сумской ОВА, россияне обстреляли Шостку 23 января в 7:05 утра. В результате атаки в городе повреждена критическая инфраструктура.

На месте попадания ракеты работают экстренные службы и ликвидируют последствия вражеского удара.

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — добавили в Сумской ОВА.

Скриншот сообщения Сумской ОВА
Скриншот поста Сумской ОВА

Напомним, в Шостке утром 23 января прогремели громкие взрывы.

Добавим, российские захватчики атаковали ударными дронами Сумщину вечером, 17 января. В результате нападения есть разрушение технического помещения, а также вспышка двух грузовиков.

Ранее мы писали, что 16 января оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.

россияне
Украина
Сумская область
обстрелы
ракеты
атака

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