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Ворожа ДРГ цинічно розстріляла брата та сестру в Сумській області, — ОВА

27 січня 2024 11:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ворожа ДРГ цинічно розстріляла брата та сестру в Сумській області, — ОВА
Російський спецназ. Ілюстративне фото: dzen.ru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти жорстко та цинічно розстріляли брата з сестрою, які жили в Хотінській громаді Сумської області. Такий черговий жахливий злочин росіян стався сьогодні, 27 січня.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

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Відомо, що їхній будинок знаходиться в селі Андріївка, розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні. 

В адміністрації висловили співчуття рідним та близьким загиблих. 

"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій, ви збережете своє життя", — наголосив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

окупанти розстріляли брата та сестру
Скриншот допису з Telegram Сумської ОВА

Нагадаємо, раніше в Україні судили російського загарбника, який пострілами вбив двох цивільних. Це сталося у березні 2022 року під час окупації Київської області. 

евакуація
Сумська область
воєнний стан
окупанти
злочин
війна в Україні

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