Ворожа ДРГ цинічно розстріляла брата та сестру в Сумській області, — ОВА

Російський спецназ. Ілюстративне фото: dzen.ru

Російські окупанти жорстко та цинічно розстріляли брата з сестрою, які жили в Хотінській громаді Сумської області. Такий черговий жахливий злочин росіян стався сьогодні, 27 січня.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

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Відомо, що їхній будинок знаходиться в селі Андріївка, розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

В адміністрації висловили співчуття рідним та близьким загиблих.

"Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій, ви збережете своє життя", — наголосив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Скриншот допису з Telegram Сумської ОВА

Нагадаємо, раніше в Україні судили російського загарбника, який пострілами вбив двох цивільних. Це сталося у березні 2022 року під час окупації Київської області.