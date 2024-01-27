Вражеская ДРГ цинично расстреляла брата и сестру в Сумской области, — ОВА

Российский спецназ. Иллюстративное фото: dzen.ru

Российские оккупанты жестоко и цинично расстреляли брата с сестрой, которые жили в Хотинской громаде Сумской области. Такое очередное ужасающее преступление россиян произошло сегодня, 27 января.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

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Известно, что их дом находится в селе Андреевка, расположенный в 5-километровой пограничной зоне.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибших.

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", — подчеркнул начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Скриншот сообщения из Telegram Сумской ОВА

Напомним, ранее в Украине судили российского захватчика, который выстрелами убил двух гражданских. Это произошло в марте 2022 во время оккупации Киевской области.