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Вражеская ДРГ цинично расстреляла брата и сестру в Сумской области, — ОВА

27 января 2024 11:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Вражеская ДРГ цинично расстреляла брата и сестру в Сумской области, — ОВА
Российский спецназ. Иллюстративное фото: dzen.ru
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты жестоко и цинично расстреляли брата с сестрой, которые жили в Хотинской громаде Сумской области. Такое очередное ужасающее преступление россиян произошло сегодня, 27 января.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

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Известно, что их дом находится в селе Андреевка, расположенный в 5-километровой пограничной зоне.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибших.

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", — подчеркнул начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

оккупанты расстреляли брата и сестру
Скриншот сообщения из Telegram Сумской ОВА

Напомним, ранее в Украине судили российского захватчика, который выстрелами убил двух гражданских. Это произошло в марте 2022 во время оккупации Киевской области.

эвакуация
Сумская область
военное положение
оккупанты
преступление
война в Украине

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