Геніальне рішення — школяр з Києва вдосконалив канадський винахід для саперів

Роман Здоровило та інші київські школярі біля вдосконалених "Павуків". Фото: Інформатор

Вихованець Малої академії наук 16-річний Роман Здоровило вдосконалив винахід, що захищає ноги саперів від вибуху протипіхотних мін. Пристрій представили на конкурсі інноваційних стартап-проєктів "Sikorsky Challenge 2023".

Про це повідомляє Вечірній Київ.

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Так звані "Павуки" — це фактично чоботи на підвещенні. На спеціальній платформі прикріплині чотири "лапки", які захищають тноги сапера від уламків, в разі вибуху протипіхотної міни. Вважається, що винахід буде ефективним проти мін типу ПФМ-1, які мають другу назву — "пелюстки".

Протимінні "Павуки". Фото: Вечірній Київ

Школяр вдосконалив канадський винахід

Хлопець надихався канадським винаходом, для створення українських "Павуків". Канадські спеціалісти використовують у військових діях в Афганістані "Spider-boots".

"Наш пристрій легше, зручніше і водночас жорсткіше, що дозволяє витримати більше навантаження. Завдяки металевій V-подібній формі платформи, під час вибуху хвиля розсікається в різні боки, що дозволяє зберегти кінцівку. Військові, яким ми показували наші чоботи підтримують наш проєкт", — каже хлопець.

Крім того, варто зауважити, що ціна українських "Павуків" значно нижча, ніж канадських. Останні обійдуться саперу у близько 40 тис. грн., тоді як орієнтовна вартість удосконаленої українськими розробниками версії складає 4-5 тис. грн.

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації України представив новий винахід для військових. Наземний робот SIRKO можна використовувати для безпечного транспортування боєприпасів або провізії для бійців у гарячі точки.