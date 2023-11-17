Гениальное решение — школьник из Киева усовершенствовал канадское изобретение для саперов

Роман Здоровило и другие киевские школьники возле усовершенствованных "Пауков". Фото: Информатор

Воспитанник Малой академии наук 16-летний Роман Здоровило усовершенствовал изобретение защищающее ноги саперов от взрыва противопехотных мин. Устройство представили на конкурсе инновационных стартап-проектов "Sikorsky Challenge 2023".

Об этом сообщает Вечерний Киев.

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Так называемые "Пауки" — это фактически сапоги на платформе. На специальной платформе прикреплены четыре "лапки", защищающие ноги сапера от обломков, в случае взрыва противопехотной мины. Считается, что изобретение будет эффективным против мин типа ПФМ-1, имеющих второе название — "лепестки".

Противопихотные "Пауки". Фото: Вечерний Киев

Школьник усовершенствовал канадское изобретение

Парень вдохновлялся канадским изобретением для создания украинских "Пауков". Канадские специалисты используют в военных действиях в Афганистане "Spider-boots".

"Наше устройство легче, удобнее и одновременно жестче, что позволяет выдержать большую нагрузку. Благодаря металлической V-образной форме платформы, при взрыве волна рассекается в разные стороны, что позволяет сохранить конечность. Военные, которым мы показывали наши сапоги поддерживают наш проект" , — говорит парень.

Кроме того, стоит заметить, что цена украинских "Пауков" значительно ниже канадских. Последние обойдутся саперу около 40 тыс. грн., тогда как ориентировочная стоимость усовершенствованной украинскими разработчиками версии составляет 4-5 тыс. грн.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины представил новое изобретение для военных. Наземный робот SIRKO можно использовать для безопасной транспортировки боеприпасов или провизии для бойцов в горячие точки.