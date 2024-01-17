Генштаб назвав два напрямки, де окупанти штурмують найбільше

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Упродовж попередньої доби російські окупанти найбільше штурмували на Лиманському на Авдіївському напрямку. Там наші захисники відбили понад 60 ворожих атак.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Загалом, упродовж попередньої доби на фронті відбулось 98 бойових зіткнень. Найбільше на Лиманському та Авдіївському напрямках, лише там Сили оборони відбили 63 ворожих атаки.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві розповіли, що на Лиманському напрямку в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області наші захисники відбили 11 атак. Ще 17 біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що російські загарбники формують десантно-штурмові бригади, які здійснюватимуть десантування і розвідку в тилу українських ліній оборони. Подібну тактику росіяни застосовували під час війни в Афганістані.