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Генштаб назвал два направления, где оккупанты штурмуют больше всего

17 января 2024 10:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Генштаб назвал два направления, где оккупанты штурмуют больше всего
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки российские оккупанты больше всего штурмовали на Лиманском на Авдеевском направлении. Там наши защитники отразили более 60 вражеских атак.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений. Больше всего на Лиманском и Авдеевском направлениях, только там Силы обороны отразили 63 вражеских атаки.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны в течение минувших суток отразили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве рассказали, что на Лиманском направлении в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области наши защитники отразили 11 атак. Еще 17 возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что российские захватчики формируют десантно-штурмовые бригады, осуществляющие десантирование и разведку в тылу украинских линий обороны. Подобную тактику россияне применяли во время войны в Афганистане.

оккупанты
Генштаб ВСУ
война в Украине
штурмовая бригада

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