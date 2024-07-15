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Генштаб оголосив перевірку у 59-й ОМБр після заяви "Пташки"

15 липня 2024 10:22
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Заява Пташки щодо 59 ОМБР — реакція Генштабу
Бійці 59-ї ОМБр на шикуванні. Ілюстративне фото: Facebook 59-ї ОМБр
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Нещодавно бойова парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук заявила про протиправні дії командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. У Генеральному штабі Збройних сил України оголосили перевірку щодо інциденту. 

Про це йдеться у заяві пресслужби оборонного відомства у понеділок, 15 липня.

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Як заявили в Генштабі, рішення було ухвалено головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

"З метою перевірки ситуації в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу Головнокомандувачем ЗС України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання  комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України", — йдеться у заяві.

генштаб зсу пташка
Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Що передувало

Нагадаємо, раніше Катерина Поліщук закликала Президента України Володимира Зеленського перевірити дії командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука, оскільки той нібито віддає та виконує злочинні накази та нехтує життям військових.

Згодом у підрозділі відреагували на слова військової: за словами офіцера 59-ї ОМБр Сергія Цехоцького, "Пташка" не служить з ними, а працювала як волонтерка.

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