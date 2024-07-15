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Генштаб объявил проверку в 59-й ОМБр после заявления "Пташки"

15 июля 2024 10:22
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Заявление Пташки по 59 ОМБР — реакция Генштаба
Бойцы 59-й ОМБр на построении. Иллюстративное фото: Facebook 59-й ОМБр
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Недавно боевой парамедик Екатерина "Пташка" Полищук заявила о противоправных действиях командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объявили проверку по поводу инцидента.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства в понедельник, 15 июля.

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Как заявили в Генштабе, решение было принято главкомом ВСУ Александром Сырским.

"С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВС Украины", — говорится в заявлении.

генштаб с птичка
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Что предшествовало

Напомним, ранее Екатерина Полищук призвала Президента Украины Владимира Зеленского проверить действия командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука, поскольку тот якобы отдает и выполняет преступные приказы и пренебрегает жизнью военных.

Впоследствии в подразделении отреагировали на слова военной: по словам офицера 59-й ОМБр Сергея Цехоцкого, "Пташка" не служит с ними, а работала как волонтер.

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