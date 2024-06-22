Який середній вік бійців Нацгвардії — інтерв'ю Ігоря Клименка

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: скриншот

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що середній вік військових Національної Гвардії України становить 30 років. За його словами, є як 18-19-річні добровольці, так і чоловіки віком 40 років.

Про це Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", оприлюдненому в четвер, 20 червня.

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Скільки в середньому років бійцям Нацгвардії

"Середній вік бійця НГУ — приблизно 30 років. Але є в нас і 40-річні, і 25-річні, є добровольці, які прийшли у 18-19 років. Наприклад, таких дуже багато в "Азові" (12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ. — Ред.)", — зазначив Клименко.

Коментуючи ефективність 45-50-річних мобілізованих, голова МВС уточнив, що все залежить від функціонального стану особи, стану її здоров'я.

"І звідси ми маємо відштовхуватись, як використовувати цю особу. Можна використовувати в штабі, якщо це старша людина. Або він може бути, наприклад, зв'язківцем, або спеціалістом з БпЛА", — додав міністр.

Як потрапити на службу до Нацгвардії за контрактом

Для служби за контрактом у Нацгвардії України кандидати повинні бути придатні за станом здоров’я та пройти медичний огляд і професійно-психологічний відбір. Також вони повинні мати вищу, професійно-технічну або загальну середню освіту. Крім того, кандидати мають бути з відповідною кваліфікацією або військово-обліковою спеціальністю.

Рівень фізичної підготовки оцінюється за силою, швидкістю і витривалістю, залежно від категорії підрозділів, яких загалом є чотири.

Інтерв'ю Ігоря Клименка для "Радіо Свобода"

Раніше в інтерв'ю "Радіо Свобода" Клименко назвав суми заробітної плати поліцейських та нацгвардійців в Україні. Крім того, він також розповів, що його син близько трьох місяців служить в лавах Національної гвардії.

Також посадовець прокоментував питання демобілізації в Україні. За його словами, поки що вона неможлива.

Додамо, голова МВС заявив, що щодня для роботи на вулицях українських міст разом із працівниками ТЦК Нацполіція виділяє до пів тисячі патрулів для спільних завдань.

Водночас Клименко прокоментував заяви у соцмережах щодо мобілізації поліцейських. Він підкреслив, що специфіка роботи поліцейських та військових дуже різна.