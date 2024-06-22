Какой средний возраст бойцов Нацгвардии — интервью Игоря Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: скриншот

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что средний возраст военных Национальной Гвардии составляет 30 лет. По его словам, есть как 18-19-летние добровольцы, так и мужчины в возрасте 40 лет.

Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью "Радио Свобода", обнародованном в четверг, 20 июня.

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"Средний возраст бойца НГУ — примерно 30 лет. Но есть у нас и 40-летние, и 25-летние, есть добровольцы, пришедшие в 18-19 лет. Например, таких очень много в "Азове" (12-я бригада специального назначение "Азов" НГУ. — Ред.)", — отметил Клименко.

Комментируя эффективность 45-50-летних мобилизованных, глава МВД уточнил, что все зависит от функционального состояния лица, состояния его здоровья.

"И отсюда мы должны отталкиваться, как использовать это лицо. Можно использовать в штабе, если это старший человек. Или он может быть, например, связистом или специалистом по БпЛА", — добавил министр.

Как попасть на службу в Нацгвардию по контракту

Для службы по контракту в Нацгвардии Украины кандидаты должны быть пригодны по состоянию здоровья и пройти медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор. Также они должны иметь высшее, профессионально-техническое или общее среднее образование. Кроме того, кандидаты должны быть с соответствующей квалификацией или военно-учетной специальностью.

Уровень физической подготовки оценивается по силе, скорости и выносливости, в зависимости от категории подразделений, которых в общей сложности четыре.

Интервью Игоря Клименко для "Радио Свобода"

Ранее в интервью Радио Свобода Клименко назвал суммы заработной платы полицейских и нацгвардейцев в Украине. Кроме того, он также рассказал, что его сын около трех месяцев служит в рядах Национальной гвардии.

Также чиновник прокомментировал вопрос демобилизации в Украине. По его словам, пока она невозможна.

Добавим, глава МВД заявил, что ежедневно для работы на улицах украинских городов вместе с работниками ТЦК Нацполиция выделяет до полутысячи патрулей для совместных задач.

В то же время Клименко прокомментировал заявления в соцсетях по поводу мобилизации полицейских. Он подчеркнул, что специфика работы полицейских и военных очень разная.