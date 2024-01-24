Годинами перебували у воді — як військові готувались до операції "вишки Бойка"

Розвідники-спецпризначенці на "вишці Бойка". Фото: ГУР

Операція для повернення "вишок Бойка", що поблизу Криму, тривала досить ретельно, чітко та сплановано. Військові були готові до всіх можливих варіантів та навіть придбали одяг, який не промокає у воді.

Про це розповів командир розвідгрупи ГУР з позивним "Саба" у проєкті ЦПД та Костянтина і Влади Ліберових "Станція Краматорськ".

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Як військові готувались до операції "вишки Бойка"

"Саба" розповів, що успіх операції "вишки Бойка" — це грамотне керівництво, чітке планування і навчені люди, адже все працювало як єдиний організм.

"Є багато ключових моментів і ми зважали на все і: дорозвідка, збір інформації, аеророзвідка, погодні умови, технічне забезпечення. В нашому випадку все вдалося і ми всім були забезпечені завдяки нашому керівництву", — ділиться військовий.

Під час розмови стало відомо, що військові здійснювали цю важку спецоперацію на резинових лодках. Вони пливли просто посеред Чорного моря, тоді ще й був випадок, коли один із наших бійців загубився і його знайшли тільки через 16 годин, на щастя, він був цілий та здоровий.

"Якщо говорити саме про випадок "Конана", який пробув у воді 16 годин, то він справжній богатир, це дуже фізично сильно людина і таке можна тільки уявити. Всі технічні засоби, які долучив наш керівник — спрацювали. Його знайшли завдяки технологіям", — каже командир розвідгрупи ГУР.

Він також додав, що перед цією важкою операцією вони придбали гідрокостюми та одежу з матеріалу "гортекс", яка не промокає, адже були готові до всіх можливих сценаріїв.

Що таке "вишки Бойка" і яке їхнє значення для України

"Вишки Бойка" — це нафтовидобувні та газові бурові платформи, що розташовані у Чорному морі.

"Вишки Бойка". Фото: chernomorneftegaz.com

Ці бурові платформи надають можливість здійснювати контроль за морською та частково повітряною обстановкою на півдні регіону, тому вони такі важливі як для України, так і для російських загарбників.

До війни та окупації, установки знаходились на відстані близько ста кілометрів до материкової частини України та більш ніж ста п’ятдесяти кілометрах до Криму. Вони являють собою дві платформи: В312 — "Петро Годованець" та В319 — "Україна" ("Незалежність"), побудовані ще в 2010 та 2012 роках. Після розробки нових родовищ в шельфовій частині Чорного моря, вони мали в рази збільшити видобуток природного газу та нафти.

"Вишки Бойка" цінні не лише як станції для видобування цінних вуглеводнів. Вони ще й мають важливе стратегічне значення, адже вражають універсальністю свого використання як: розвідувальна база, дозаправна станція, майданчик для вертольотів, склад для боєприпасів, та навіть місце для розміщення реактивних систем дальнього радіуса дії. За допомогою цих вишок відбувався контроль за островом Зміїний, Кримом і загальний моніторинг акваторії Чорного моря.

Варто зазначити, що Росія окупувала "вишки Бойка" ще у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Нагадаємо, що Україна повернула під свій контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі "вишки Бойка" у вересні 2023 року. Під час операції ГУР під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".