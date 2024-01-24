Часами находились в воде — как военные готовились к операции "вышки Бойко"

Разведчики-спецназначения на "вышке Бойко". Фото: ГУР

Операция для возвращения "вышек Бойко", что вблизи Крыма, продолжалась достаточно тщательно, четко и спланировано. Военные были готовы ко всем возможным вариантам и даже приобрели одежду, которая не промокает в воде.

Об этом рассказал командир разведгруппы ГУР с позывным "Саба" в проекте ЦПД и Константина и Власти Либеровых "Станция Краматорск".

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Как военные готовились к операции "вышки Бойко"

"Саба" рассказал, что успех операции "вышки Бойко" — это грамотное руководство, четкая планировка и обученные люди, ведь все работало как единый организм.

"Есть много ключевых моментов и мы учитывали все и: доразведку, сбор информации, аэроразведку, погодные условия, техническое обеспечение. В нашем случае все удалось и мы всем были обеспечены благодаря нашему руководству", — делится военный.

В ходе разговора стало известно, что военные совершали эту тяжелую спецоперацию на резиновых лодках. Они плыли прямо посреди Черного моря, тогда еще был случай, когда один из наших бойцов потерялся и его нашли только через 16 часов, к счастью, он был цел и здоров.

"Если говорить именно о случае "Конана", который пробыл в воде 16 часов, то он настоящий богатырь, это очень физически сильный человек и такое можно только вообразить. Все технические средства, которые приобщил наш руководитель — сработали. Его нашли благодаря технологиям", — говорит командир разведгруппы ГУР.

Он также добавил, что перед этой тяжелой операцией они приобрели гидрокостюмы и одежду из не промокающего материала "гортекс", ведь были готовы ко всем возможным сценариям.

Что такое "вышки Бойко" и каково их значение для Украины

"Вышки Бойко" — это нефтедобывающие и газовые буровые платформы, расположенные в Черном море.

"Вышки Бойко". Фото: chernomorneftegaz.com

Эти буровые платформы позволяют осуществлять контроль за морской и частично воздушной обстановкой на юге региона, поэтому они так важны как для Украины, так и для российских захватчиков.

До войны и оккупации установки находились на расстоянии около ста километров до материковой части Украины и более ста пятидесяти километрах до Крыма. Они представляют собой две платформы: В312 — "Петр Годованец" и В319 — "Украина" ("Независимость"), построенные еще в 2010 и 2012 годах. После разработки новых месторождений в шельфовой части Черного моря они должны были в разы увеличить добычу природного газа и нефти.

"Вышки Бойко" ценны не только как станции для добычи ценных углеводородов. Они еще и имеют важное стратегическое значение, ведь поражают универсальностью своего использования как разведывательная база, дозаправочная станция, площадка для вертолетов, склад для боеприпасов и даже место для размещения реактивных систем дальнего радиуса действия. С помощью этих вышек происходил контроль за островом Змеиным, Крымом и общий мониторинг акватории Черного моря.

Стоит отметить, что Россия оккупировала "вышки Бойко" еще в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала их в военных целях, в частности в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

Напомним, что Украина вернула под свой контроль буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море "вышки Бойко" в сентябре 2023 года. В ходе операции ГУР под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".