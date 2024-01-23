Голова МЗС Польщі пояснив, чому сповільнилася військова допомога Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: скриншот з відео

Військова допомога країн Європейського Союзу для України значно сповільнилася останнім часом. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що причиною цьому став брак виробничих потужностей.

Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

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За словами Сікорського, причиною сповільнення є не політична воля країни, а саме недостатня кількість виробництва.

Водночас він пригадав початок окупації територій України у 2014 році та зазначив, що тоді ніхто не був готовий реагувати на небезпеку з боку РФ.

На його думку, Європа може повторити сценарій майже десятирічної давності — "знову керуватися логікою запізнілих дій".

Також польський очільник МЗС вважає, що варто допомогти Україні вчасно відновити контроль над всіма територіями, бо "час має значення".

Крім того, він заявив, що відносини Польщі з українським урядом наразі є "найкращими з можливих", але є "справжня проблема, що потребує креативних рішень".

Ймовірна атака РФ на країни НАТО

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що Росії краще навіть не намагатися напасти на одну з країн НАТО, бо "вони програють". Проте він вважає, що Путіна не слід недооцінювати.

"Коли російський президент погрожує іншим країнам, як Україні перед вторгненням, боюся, йому варто вірити", — додав він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав не ставитись безвідповідально до намірів російського президента Володимира Путіна розв'язати війну з НАТО. Він підкреслив, що станом на зараз Північноатлантичний Альянс — найсильніший військово-політичний союз у світі.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив в Давосі, що новий уряд Польщі шукає способи виготовити більше боєприпасів і військового обладнання, щоб надати нову допомогу Україні. Польща планує відновити та посилити зв'язки з Україною.