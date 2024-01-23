Глава МИД Польши объяснил, почему замедлилась военная помощь Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: скриншот с видео

Военная помощь стран Европейского Союза для Украины значительно замедлилась в последнее время. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что причиной тому стала нехватка производственных мощностей.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

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Замедление военной помощи Украине

По словам Сикорского, причиной замедления есть не политическая воля страны, а именно недостаточное количество производства.

В то же время он вспомнил о начале оккупации территорий Украины в 2014 году и отметил, что тогда никто не был готов реагировать на опасность со стороны РФ.

По его мнению, Европа может повторить сценарий почти десятилетней давности — "опять руководствоваться логикой запоздалых действий".

Также польский глава МИД считает, что следует помочь Украине вовремя восстановить контроль над всеми территориями, потому что "время имеет значение".

Кроме того, он заявил, что отношения Польши с украинским правительством сейчас "лучшие из возможных", но есть "настоящая проблема, требующая креативных решений".

Вероятная атака РФ на страны НАТО

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что России лучше даже не пытаться напасть на одну из стран НАТО, потому что "они проиграют". Однако он считает, что Путина не следует недооценивать.

"Когда российский президент угрожает другим странам, как Украине перед вторжением, боюсь, ему следует верить", — добавил он.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал не относиться безответственно к намерениям российского президента Владимира Путина развязать войну с НАТО. Он подчеркнул, что в настоящее время Североатлантический Альянс — сильнейший военно-политический союз в мире.

Также мы писали, что министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в Давосе, что новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военного оборудования, чтобы оказать новую помощь Украине. Польша планирует возобновить и усилить связи с Украиной.