Головний "тітушка" країни воює в ЗСУ — що відомо

Вадим Тітушка воює в лавах ЗСУ. Фото: Микола Гопайнич

Вадим Тітушко, який був серед групи спортсменів, які напали на журналістів в Києві, у травні 2013 року, зараз воює у складі 72-ї бригади "Чорні запорожці". Він обіймає посаду молодшого сержанта, командира відділення.

Інформацію про це опублікував війсь ковий та пластун Юрій Юзич у Facebook.

Читайте також:

Де зараз перебуває Вадим Тітушко

За даними Юзича, Тітушко долучився до "Чорних запорожців" 3 квітня 2022 року.

"Десятиліття Революції Гідності буде не повним, без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та і в інших мовах", — написав у дописі військовий.

Юрій Юзич опублікував допис про Вадима Тітушко. Фото: скриншот з Facebook.

Від додав, що Тітушко є молодшим сержантом, командиром відділення, у той час "коли багато майданівців сидять по домах".

"Правий був Євген Коновалець: "У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю", — процитував Юзич очільника ОУН.

Вадим Тітушка крайній праворуч під час чергового вручення нагород. Фото: Микола Гопайнич

Чим відомий Вадим Тітушко

Відомий на всю Україну Тітушко став у травні 2023 року після нападу із групою спортсменів на журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Соделя. Щоправда, тоді він обійшовся умовним терміном.

Зокрема, на тлі цього та інших інцидентів "тітушками" почали називати всіх спортивних молодиків, які на замовлення режиму Януковича намагалися силою розігнати мирні протести або здійснювали провокації.

Вадим Тітушко. Фото: Владислав Содель

Через кілька років, 2018, Тітушко фігурував у справі про розбійний напад у Київській області. Зрештою, 2020 року його заарештували правоохоронці. Після рішення суду Тітушко відправили під домашній арешт.

Уже під час повномасштабної війни 2022 року справу проти Вадима Тітушки закрили. Того ж року він приєднався до лав ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні 21 листопада відзначається День гідності та Свободи. Згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року цього дня згадують дві знаменні події в нашій історії — Помаранчева революція (2004 рік) та Революція Гідності (2013 року). Новини.LIVE нагадують як все було.