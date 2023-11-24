Главный "титушка" страны воюет в ВСУ — что известно

Вадим Титушко воюет в рядах ВСУ. Фото: Николай Гопайнич

Вадим Титушко, который был среди группы спортсменов, напавших на журналистов в Киеве, в мае 2013 года, сейчас воюет в составе 72-й бригады "Черные запорожцы". Он занимает должность младшего сержанта, командира отделения.

Информацию об этом опубликовал военный и пластун Юрий Юзич в Facebook.

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По данным Юзича, Титушко присоединился к "Черным запорожцам" 3 апреля 2022 года.

"Десятилетие Революции Достоинства будет не полным, без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия прибавила в украинском языке новый термин? Да и в других языках", — написал в сообщении военный.

Юрий Юзич опубликовал сообщение о Вадиме Титушко. Фото: скриншот из Facebook.

Он добавил, что Титушко является младшим сержантом, командиром отделения, в то время "когда многие майдановцы сидят по домам".

"Прав был Евгений Коновалец: "В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в нацию" , — процитировал Юзич главу ОУН.

Вадим Титушко крайней справа во время очередного вручения наград. Фото: Николай Гопайнич

Чем известен Вадим Титушко

Известный на всю Украину Титушко стал в мае 2023 после нападения с группой спортсменов на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя. Правда, тогда он обошелся условным термином.

В частности, на фоне этого и других инцидентов "титушками" стали называть всех спортивных молодых людей, которые по заказу режима Януковича пытались силой разогнать мирные протесты или совершали провокации.

Вадим Титушко. Фото: Владислав Содель

Через несколько лет, 2018, Титушко фигурировал по делу о разбойном нападении в Киевской области. В конце концов, в 2020 году его арестовали правоохранители. После решения суда Титушко был отправлен под домашний арест.

Уже во время полномасштабной войны 2022 дело против Вадима Титушки закрыли. В том же году он присоединился к рядам ВСУ.

Напомним, в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы . Согласно указу Президента от 13 ноября 2014 в этот день вспоминают два знаменательных события в нашей истории - Оранжевая революция (2004 год) и Революция Достоинства (2013 года). Новости.LIVE напоминают как все было.