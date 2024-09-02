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Готувала ракетний удар по Миколаєву — СБУ затримала російську агентку

2 вересня 2024 11:33
Катерина Османська - Редактор
У Миколаєві затримали агентку РФ, яка готувала ракетний удар по місту
Затримання російської агентки. Фото: СБУ
Катерина Османська - Редактор

Служба безпеки затримала у Миколаєві ще одну інформаторку воєнної розвідки Росії, яка збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у понеділок, 2 вересня. 

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Що відомо про діяльність ворожої агентки

За даними слідства, зловмисниця збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по Миколаєві. "Під прицілом" ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.

Щоб здійснити вогневе ураження цих об’єктів "в обхід" ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

"Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку — колишню бухгалтерку місцевого підприємства", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронці розповіли, щоб виявити потенційні цілі, зловмисниця об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки. У разі встановлення локації "потрібного" об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, вдаючи, що вона з кимось розмовляє.

"Усі отримані відомості вона узагальнювала у "звіт" для свого російського куратора — кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки", — розповіли спецпризначенці. 

Яке покарання чекає на зрадницю

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожої поплічниці і завчасно затримали її. У неї вилучили мобільний телефон, який фігурантка використовувала для зв’язку з окупантами.

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Листування агентки з російським куратором. Фото: СБУ
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Листування агентки з російським куратором. Фото: СБУ

Наразі затриманій повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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