В Николаеве задержали агентку РФ, готовившую ракетный удар по городу

Готовила ракетный удар по Николаеву — СБУ задержала российскую агентку
Служба безопасности задержала в Николаеве еще одну информаторку военной разведки России, которая собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в понедельник, 2 сентября.
Что известно о деятельности вражеской агентки
По данным следствия, злоумышленница собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по Николаеву. Под прицелом врага были заводы и производственные цеха оборонно-промышленного комплекса Украины.
Чтобы осуществить огненное поражение этих объектов "в обход" ПВО, агрессор пытался узнать места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.
"Для выполнения вражеской задачи российская спецслужба привлекла свою информаторку — бывшую бухгалтершу местного предприятия", — говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, чтобы выявить потенциальные цели, злоумышленница объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком. В случае установки локации "нужного" объекта, женщина фиксировала его на камеру телефона, делая вид, что она с кем-то разговаривает.
"Все полученные сведения она обобщала в "отчет" для своего российского куратора — кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ). Его учредительные данные уже известны контрразведчикам Службы безопасности", — рассказали спецназовцы.
Какое наказание ждет предательница
Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеской приспешницы и заранее задержали ее. У нее изъяли мобильный телефон, который фигурантка использовала для связи с оккупантами.
Задержанной сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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