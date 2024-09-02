В Николаеве задержали агентку РФ, готовившую ракетный удар по городу

Задержание российской агентки. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Николаеве еще одну информаторку военной разведки России, которая собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по городу. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в понедельник, 2 сентября.

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По данным следствия, злоумышленница собирала координаты объектов для новой серии ракетно-дроновых ударов по Николаеву. Под прицелом врага были заводы и производственные цеха оборонно-промышленного комплекса Украины.

Чтобы осуществить огненное поражение этих объектов "в обход" ПВО, агрессор пытался узнать места базирования зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ.

"Для выполнения вражеской задачи российская спецслужба привлекла свою информаторку — бывшую бухгалтершу местного предприятия", — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, чтобы выявить потенциальные цели, злоумышленница объезжала город по разным маршрутам на общественном транспорте и осуществляла доразведку пешком. В случае установки локации "нужного" объекта, женщина фиксировала его на камеру телефона, делая вид, что она с кем-то разговаривает.

"Все полученные сведения она обобщала в "отчет" для своего российского куратора — кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ). Его учредительные данные уже известны контрразведчикам Службы безопасности", — рассказали спецназовцы.

Какое наказание ждет предательница

Сотрудники СБУ задокументировали подрывную деятельность вражеской приспешницы и заранее задержали ее. У нее изъяли мобильный телефон, который фигурантка использовала для связи с оккупантами.

Переписка агентки с русским куратором. Фото: СБУ

Переписка агентки с русским куратором. Фото: СБУ

Задержанной сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.