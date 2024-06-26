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Гучні вибухи в Миколаєві — соцмережі пишуть про пуск крилатої ракети

26 червня 2024 00:07
оновлено: 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Миколаєві вночі 26 червня — пуск крилатої ракети з російської авіації
Дим здіймається в небо після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Миколаєві зараз 26 червня пролунали близько півночі під час повітряної тривоги. Моніторингові канали заявили про пуск крилатої ракети з тактичної авіації Росії в Чорному морі.

Про вибухи в Миколаєві повідомляє "Суспільне. Новини" в Telegram.

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Вибухи в Миколаєві 26 червня

За даними ЗМІ, у Миколаєві було чути вибухи.

Вибухи в Миколаєві 26 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Новини"

Моніторингові канали повідомляли про пуск крилатої ракети в бік Миколаєва.

Ракетна небезпека в Миколаєві 26 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу monitor

Тим часом в Україні продовжує тривати повітряна тривога.

Повітряна тривога вночі в середу, 26 червня
Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні понад годину триває повітряна тривога. Небезпека пов'язана з загрозою застосування авіаційних засобів ураження.

Також ми повідомляли, що востаннє вибухи в Миколаївській області чули 19 червня. Російські окупанти атакували регіон ракетою.

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