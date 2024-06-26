Вибухи в Миколаєві вночі 26 червня — пуск крилатої ракети з російської авіації

Дим здіймається в небо після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Миколаєві зараз 26 червня пролунали близько півночі під час повітряної тривоги. Моніторингові канали заявили про пуск крилатої ракети з тактичної авіації Росії в Чорному морі.

Про вибухи в Миколаєві повідомляє "Суспільне. Новини" в Telegram.

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Вибухи в Миколаєві 26 червня

За даними ЗМІ, у Миколаєві було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Новини"

Моніторингові канали повідомляли про пуск крилатої ракети в бік Миколаєва.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу monitor

Тим часом в Україні продовжує тривати повітряна тривога.

Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні понад годину триває повітряна тривога. Небезпека пов'язана з загрозою застосування авіаційних засобів ураження.

Також ми повідомляли, що востаннє вибухи в Миколаївській області чули 19 червня. Російські окупанти атакували регіон ракетою.