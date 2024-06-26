Вибухи в Миколаєві вночі 26 червня — пуск крилатої ракети з російської авіації

Гучні вибухи в Миколаєві — соцмережі пишуть про пуск крилатої ракети
Вибухи в Миколаєві зараз 26 червня пролунали близько півночі під час повітряної тривоги. Моніторингові канали заявили про пуск крилатої ракети з тактичної авіації Росії в Чорному морі.
Про вибухи в Миколаєві повідомляє "Суспільне. Новини" в Telegram.
Вибухи в Миколаєві 26 червня
За даними ЗМІ, у Миколаєві було чути вибухи.
Моніторингові канали повідомляли про пуск крилатої ракети в бік Миколаєва.
Тим часом в Україні продовжує тривати повітряна тривога.
Нагадаємо, що в Україні понад годину триває повітряна тривога. Небезпека пов'язана з загрозою застосування авіаційних засобів ураження.
Також ми повідомляли, що востаннє вибухи в Миколаївській області чули 19 червня. Російські окупанти атакували регіон ракетою.
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