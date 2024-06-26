Взрывы в Николаеве ночью 26 июня — пуск крылатой ракеты из российской авиации

Громкие взрывы в Николаеве — соцсети пишут о пуске крылатой ракеты
Взрывы в Николаеве сейчас 26 июня прогремели около полуночи во время воздушной тревоги. Мониторинговые каналы заявили о пуске крылатой ракеты с тактической авиации России в Черном море.
О взрывах в Николаеве сообщает "Суспільне. Новини" в Telegram.
Взрывы в Николаеве 26 июня
По данным СМИ, в Николаеве были слышны взрывы.
Мониторинговые каналы сообщали о пуске крылатой ракеты в сторону Николаева.
Тем временем, в Украине продолжается воздушная тревога.
Напомним, что в Украине более часа длится воздушная тревога. Опасность связана с применением авиационных средств поражения.
Также мы сообщали, что последний раз взрывы в Николаевской области слышали 19 июня. Российские оккупанты атаковали регион ракетой.
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