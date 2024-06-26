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Громкие взрывы в Николаеве — соцсети пишут о пуске крылатой ракеты

26 июня 2024 00:07
обновлено: 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Николаеве ночью 26 июня — пуск крылатой ракеты из российской авиации
Дым поднимается в небо после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Николаеве сейчас 26 июня прогремели около полуночи во время воздушной тревоги. Мониторинговые каналы заявили о пуске крылатой ракеты с тактической авиации России в Черном море.

О взрывах в Николаеве сообщает "Суспільне. Новини" в Telegram.

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Взрывы в Николаеве 26 июня

По данным СМИ, в Николаеве были слышны взрывы.

Взрывы в Николаеве 26 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Суспільне. Новини"

Мониторинговые каналы сообщали о пуске крылатой ракеты в сторону Николаева.

Ракетная опасность в Николаеве 26 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала monitor

Тем временем, в Украине продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога ночью в среду, 26 июня
Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине более часа длится воздушная тревога. Опасность связана с применением авиационных средств поражения.

Также мы сообщали, что последний раз взрывы в Николаевской области слышали 19 июня. Российские оккупанты атаковали регион ракетой.

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