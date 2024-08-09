В ГУР анонсували спецоперацію за участю морського дрона Magura

ГУР анонсувало проведення бойової спецоперації за участю морських дронів
В Головному управлінні розвідки Міноборони України анонсували бойову операцію за участю морського дрона-камікадзе Magura. Деталей військового маневру силове відомство не розкрило.
Про це заявив полковник Євген Єрін в етері телеканалу "Ми-Україна" у п'ятницю, 9 серпня.
ГУР анонсувало застосування дрона Magura
Офіцер зауважив, що для проведення операції наразі можуть існувати сприятливі умови через зменшену активність Чорноморського флоту Росії.
"Спостерігаємо, що ворог став більш обережним, і рідко став виходити у відкрите море. Такі умови стали сприятливими й завдяки використанню Magura", — каже він.
Єрін також анонсував, що дрон незабаром знову виконуватиме бойову роботу.
"Дивіться, спостерігайте, і, я думаю, найближчим часом побачите дещо приємне саме за участю Magura", — резюмував військовий.
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