В ГУР анонсували спецоперацію за участю морського дрона Magura

Дрон Magura. Ілюстративне фото: ГУР

В Головному управлінні розвідки Міноборони України анонсували бойову операцію за участю морського дрона-камікадзе Magura. Деталей військового маневру силове відомство не розкрило.

Про це заявив полковник Євген Єрін в етері телеканалу "Ми-Україна" у п'ятницю, 9 серпня.

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Офіцер зауважив, що для проведення операції наразі можуть існувати сприятливі умови через зменшену активність Чорноморського флоту Росії.

"Спостерігаємо, що ворог став більш обережним, і рідко став виходити у відкрите море. Такі умови стали сприятливими й завдяки використанню Magura", — каже він.

Єрін також анонсував, що дрон незабаром знову виконуватиме бойову роботу.

"Дивіться, спостерігайте, і, я думаю, найближчим часом побачите дещо приємне саме за участю Magura", — резюмував військовий.