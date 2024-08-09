В ГУР анонсировали спецоперацию с участием морского дрона Magura

Дрон Magura. Иллюстративное фото: ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины анонсировали боевую операцию с участием морского дрона-камикадзе Magura. Детали военного маневра силовое ведомство не раскрыло.

Об этом заявил полковник Евгений Ерин в эфире телеканала "Ми-Україна" в пятницу, 9 августа.

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Офицер отметил, что для проведения операции могут существовать благоприятные условия из-за уменьшенной активности Черноморского флота России.

"Наблюдаем, что враг стал осторожнее, и редко стал выходить в открытое море. Такие условия стали благоприятными и благодаря использованию Magura", — говорит он.

Ерин также анонсировал, что дрон в скором времени снова будет выполнять боевую работу.

"Смотрите, наблюдайте, и, я думаю, в ближайшее время увидите кое-что приятное именно с участием Magura", — резюмировал военный.