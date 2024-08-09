В ГУР анонсировали спецоперацию с участием морского дрона Magura

ГУР анонсировало проведение боевой спецоперации с участием морских дронов
В Главном управлении разведки Минобороны Украины анонсировали боевую операцию с участием морского дрона-камикадзе Magura. Детали военного маневра силовое ведомство не раскрыло.
Об этом заявил полковник Евгений Ерин в эфире телеканала "Ми-Україна" в пятницу, 9 августа.
ГУР анонсировало применение дрона Magura
Офицер отметил, что для проведения операции могут существовать благоприятные условия из-за уменьшенной активности Черноморского флота России.
"Наблюдаем, что враг стал осторожнее, и редко стал выходить в открытое море. Такие условия стали благоприятными и благодаря использованию Magura", — говорит он.
Ерин также анонсировал, что дрон в скором времени снова будет выполнять боевую работу.
"Смотрите, наблюдайте, и, я думаю, в ближайшее время увидите кое-что приятное именно с участием Magura", — резюмировал военный.
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