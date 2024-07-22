ГУР показало унікальні кадри спецоперації із застосуванням новітніх дронів

Розвідувальні дрони EOS. Фото ілюстративне: ГУР

Розвідники показали фрагмент спецоперації із застосуванням новітніх дронів, якими знищують воєнні об'єкти на території Росії. Остання з уражених цілей — найсучасніший винищувач РФ Су-57 на аеродромі в Астраханській області.

Відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки МО України у понеділок, 22 липня.

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Дрони тактичного ураження — це новітня зброя, якою українська розвідка завдає ударів по військових цілях на території Росії.

"Ми довго готувалися до виконання поставленої задачі. Наш літак обладнаний сучасною системою навігації, що забезпечує нам майже стовідсоткове ураження цілі, виключає ураження цивільних об’єктів або мирного населення і забезпечує максимальну ефективність", — розповів розвідник-оператор ударного дрона.

Як зазначили в ГУР, одна з останніх вагомих цілей, про яку можна розповідати — винищувач РФ Су-57, який був розташований на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області, за 589 кілометрів від фронтової лінії.

"Цілей багато, дивлячись по пріоритетності ураження для закриття, або, навпаки, відкриття коридорів. З медійного останнє — це Су-57", — відмітив командир підрозділу Ехо-Group.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення було уражено багатоцільовий винищувач РФ Су-57.

Пізніше в Головному управлінні розвідки зазначили, що, можливо, було пошкоджено ще один літак.

Як повідомляли Новини.LIVE, вперше для удару по території України російська окупаційна армія використала винищувач Су-57 усередині лютого.