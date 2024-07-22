ГУР показало уникальные кадры спецоперации с применением новейших дронов

ГУР показало кадры спецоперации с применением новейших дронов для уничтожения вражеских целей
Разведчики показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов, которыми уничтожают военные объекты на территории России. Последняя из пораженных целей — современный истребитель РФ Су-57 на аэродроме в Астраханской области.
Видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в понедельник, 22 июля.
Работа подразделений ударных дронов ГУР
Дроны тактического поражения — это новейшее оружие, которым украинская разведка наносит удары по военным целям на территории России.
"Мы долго готовились к выполнению поставленной задачи. Наш самолет оборудован современной системой навигации, что обеспечивает нам почти стопроцентное поражение цели, исключает поражение гражданских объектов или мирного населения и обеспечивает максимальную эффективность", — рассказал разведчик-оператор ударного дрона.
Как отметили в ГУР, одна из последних весомых целей, о которой можно рассказывать, — истребитель РФ Су-57, дислоцировавшийся на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.
"Целей много, смотря по приоритетности поражения для закрытия, или, наоборот, открытия коридоров. Из медийного последнее — это Су-57", — отметил командир подразделения Эхо-Group.
Напомним, 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области в 589 километрах от линии боевого столкновения был поражен многоцелевой истребитель РФ Су-57.
Позже в Главном управлении разведки отметили, что, возможно, был поврежден еще один самолет.
Как сообщали Новости.LIVE, впервые для удара по территории Украины российская оккупационная армия использовала истребитель Су-57 в середине февраля.
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