Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ГУР показало кадры спецоперации с применением новейших дронов для уничтожения вражеских целей arrow

ГУР показало кадры спецоперации с применением новейших дронов для уничтожения вражеских целей

22 июля 2024 18:15
Галина Шподарева - редактор
ГУР показало уникальные кадры спецоперации с применением новейших дронов
Разведывательные дроны EOS. Фото иллюстративное: ГУР
Галина Шподарева - редактор

Разведчики показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов, которыми уничтожают военные объекты на территории России. Последняя из пораженных целей — современный истребитель РФ Су-57 на аэродроме в Астраханской области.

Видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в понедельник, 22 июля.

Читайте также:

Работа подразделений ударных дронов ГУР

Дроны тактического поражения — это новейшее оружие, которым украинская разведка наносит удары по военным целям на территории России. 

"Мы долго готовились к выполнению поставленной задачи. Наш самолет оборудован современной системой навигации, что обеспечивает нам почти стопроцентное поражение цели, исключает поражение гражданских объектов или мирного населения и обеспечивает максимальную эффективность", — рассказал разведчик-оператор ударного дрона. 

Как отметили в ГУР, одна из последних весомых целей, о которой можно рассказывать, — истребитель РФ Су-57, дислоцировавшийся на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.

"Целей много, смотря по приоритетности поражения для закрытия, или, наоборот, открытия коридоров. Из медийного последнее — это Су-57", — отметил командир подразделения Эхо-Group. 

ГУР показало кадры спецоперации с применением новейших дронов для уничтожения вражеских целей - фото 1
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области в 589 километрах от линии боевого столкновения был поражен многоцелевой истребитель РФ Су-57.

Позже в Главном управлении разведки отметили, что, возможно, был поврежден еще один самолет.

Как сообщали Новости.LIVE, впервые для удара по территории Украины российская оккупационная армия использовала истребитель Су-57 в середине февраля.

война разведка дроны война в Украине ГУР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных