ГУР показало уникальные кадры спецоперации с применением новейших дронов

Разведывательные дроны EOS. Фото иллюстративное: ГУР

Разведчики показали фрагмент спецоперации с применением новейших дронов, которыми уничтожают военные объекты на территории России. Последняя из пораженных целей — современный истребитель РФ Су-57 на аэродроме в Астраханской области.

Видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в понедельник, 22 июля.

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Дроны тактического поражения — это новейшее оружие, которым украинская разведка наносит удары по военным целям на территории России.

"Мы долго готовились к выполнению поставленной задачи. Наш самолет оборудован современной системой навигации, что обеспечивает нам почти стопроцентное поражение цели, исключает поражение гражданских объектов или мирного населения и обеспечивает максимальную эффективность", — рассказал разведчик-оператор ударного дрона.

Как отметили в ГУР, одна из последних весомых целей, о которой можно рассказывать, — истребитель РФ Су-57, дислоцировавшийся на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 километрах от фронтовой линии.

"Целей много, смотря по приоритетности поражения для закрытия, или, наоборот, открытия коридоров. Из медийного последнее — это Су-57", — отметил командир подразделения Эхо-Group.

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области в 589 километрах от линии боевого столкновения был поражен многоцелевой истребитель РФ Су-57.

Позже в Главном управлении разведки отметили, что, возможно, был поврежден еще один самолет.

Как сообщали Новости.LIVE, впервые для удара по территории Украины российская оккупационная армия использовала истребитель Су-57 в середине февраля.