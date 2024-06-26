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Ядерна катастрофа та повна деградація — Кремль поширює нові фейки про енергетику України

26 червня 2024 02:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Росія поширює відверті фейки про ядерну катастрофу в Україні
Енергоблоки Хмельницької АЕС. Фото ілюстративне: slovoidilo.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Чергова порція фейків від російських пропагандистів. Цього разу Кремль запустив у мережу фейкові повідомлення про нібито деградацію атомної галузі в Україні. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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У Центрі протидії дезінформації кажуть, що ворожа пропаганда запустила кампанію дискредитації державного курсу України з розбудови ядерної енергетики, зокрема, побудови нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
 
"У рамках кампанії через Telegram-канали, прокремлівські іноземні медіа та деякі вітчизняні ЗМІ поширюють дезінформаційні меседжі", — заявляють у ЦПД. 
 Не вірте наступним повідомленням: 

  • "атомна сфера України переживає повну деградацію науки та промисловості";
  • "розбудова Хмельницької АЕС невідворотно призведе до ядерної катастрофи, на зразок Чорнобиля";
  • "росіяни проєктували та будували АЕС в Україні, тому використання на них американського палива може призвести до ядерної катастрофи";
  • "будівництво на Хмельницькій АЕС перетвориться на освоєння кредитних коштів за рахунок безкінечних бетонних робіт". 

Раніше Кремль запустив в інтернеті фейк, що так звана "військова поліція" нібито пропонує громадянам України винагороду за допомогу у пошуку ухилянтів. Також російські пропагандисти активно поширюють дезінформацію про підготовку мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні. 

фейки
електроенергія
АЕС
пропаганда
Атомна електростанція
Росія

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