Росія поширює відверті фейки про ядерну катастрофу в Україні

Енергоблоки Хмельницької АЕС. Фото ілюстративне: slovoidilo.ua

Чергова порція фейків від російських пропагандистів. Цього разу Кремль запустив у мережу фейкові повідомлення про нібито деградацію атомної галузі в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

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У Центрі протидії дезінформації кажуть, що ворожа пропаганда запустила кампанію дискредитації державного курсу України з розбудови ядерної енергетики, зокрема, побудови нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.



"У рамках кампанії через Telegram-канали, прокремлівські іноземні медіа та деякі вітчизняні ЗМІ поширюють дезінформаційні меседжі", — заявляють у ЦПД.

Не вірте наступним повідомленням:

"атомна сфера України переживає повну деградацію науки та промисловості";

"розбудова Хмельницької АЕС невідворотно призведе до ядерної катастрофи, на зразок Чорнобиля";

"росіяни проєктували та будували АЕС в Україні, тому використання на них американського палива може призвести до ядерної катастрофи";

"будівництво на Хмельницькій АЕС перетвориться на освоєння кредитних коштів за рахунок безкінечних бетонних робіт".

Раніше Кремль запустив в інтернеті фейк, що так звана "військова поліція" нібито пропонує громадянам України винагороду за допомогу у пошуку ухилянтів. Також російські пропагандисти активно поширюють дезінформацію про підготовку мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні.