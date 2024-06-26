Россия распространяет откровенные фейки о ядерной катастрофе в Украине

Ядерная катастрофа и полная деградация — Кремль распространяет новые фейки об энергетике Украины
Очередная порция фейков от российских пропагандистов. На этот раз Кремль запустил в сеть фейковые сообщения о якобы деградации атомной отрасли в Украине.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).
Какие фейки об украинской энергетике распространяет Россия
В Центре противодействия дезинформации говорят, что вражеская пропаганда запустила кампанию по дискредитации государственного курса Украины по развитию ядерной энергетики, в том числе построению новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
"В рамках кампании через Telegram-каналы, прокремлевские иностранные медиа и некоторые отечественные СМИ распространяют дезинформационные месседжи", — заявляют в ЦПИ.
Не верьте следующим сообщениям:
- "атомная сфера Украины переживает полную деградацию науки и промышленности";
- "ремонт Хмельницкой АЭС неотвратимо приведет к ядерной катастрофе, вроде Чернобыля";
- "россияне проектировали и строили АЭС в Украине, поэтому использование американского топлива на них может привести к ядерной катастрофе";
- "строительство на Хмельницкой АЭС превратится в освоение кредитных средств за счет бесконечных бетонных работ".
Ранее Кремль запустил в интернете фейк, что так называемая "военная полиция" якобы предлагает гражданам Украины вознаграждение за помощь в поиске уклонистов. Также российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию о подготовке мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине.
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