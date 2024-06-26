Россия распространяет откровенные фейки о ядерной катастрофе в Украине

Энергоблоки Хмельницкой АЭС. Фото иллюстративное: slovoidilo.ua

Очередная порция фейков от российских пропагандистов. На этот раз Кремль запустил в сеть фейковые сообщения о якобы деградации атомной отрасли в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).

Читайте также:

Какие фейки об украинской энергетике распространяет Россия

В Центре противодействия дезинформации говорят, что вражеская пропаганда запустила кампанию по дискредитации государственного курса Украины по развитию ядерной энергетики, в том числе построению новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.



"В рамках кампании через Telegram-каналы, прокремлевские иностранные медиа и некоторые отечественные СМИ распространяют дезинформационные месседжи", — заявляют в ЦПИ.

Не верьте следующим сообщениям:

"атомная сфера Украины переживает полную деградацию науки и промышленности";

"ремонт Хмельницкой АЭС неотвратимо приведет к ядерной катастрофе, вроде Чернобыля";

"россияне проектировали и строили АЭС в Украине, поэтому использование американского топлива на них может привести к ядерной катастрофе";

"строительство на Хмельницкой АЭС превратится в освоение кредитных средств за счет бесконечных бетонных работ".

Ранее Кремль запустил в интернете фейк, что так называемая "военная полиция" якобы предлагает гражданам Украины вознаграждение за помощь в поиске уклонистов. Также российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию о подготовке мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине.