Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ядерная катастрофа и полная деградация — Кремль распространяет новые фейки об энергетике Украины arrow

Ядерная катастрофа и полная деградация — Кремль распространяет новые фейки об энергетике Украины

26 июня 2024 02:14
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Россия распространяет откровенные фейки о ядерной катастрофе в Украине
Энергоблоки Хмельницкой АЭС. Фото иллюстративное: slovoidilo.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Очередная порция фейков от российских пропагандистов. На этот раз Кремль запустил в сеть фейковые сообщения о якобы деградации атомной отрасли в Украине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ).

Читайте также:

Какие фейки об украинской энергетике распространяет Россия

В Центре противодействия дезинформации говорят, что вражеская пропаганда запустила кампанию по дискредитации государственного курса Украины по развитию ядерной энергетики, в том числе построению новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

"В рамках кампании через Telegram-каналы, прокремлевские иностранные медиа и некоторые отечественные СМИ распространяют дезинформационные месседжи", — заявляют в ЦПИ.
Не верьте следующим сообщениям:

  • "атомная сфера Украины переживает полную деградацию науки и промышленности";
  • "ремонт Хмельницкой АЭС неотвратимо приведет к ядерной катастрофе, вроде Чернобыля";
  • "россияне проектировали и строили АЭС в Украине, поэтому использование американского топлива на них может привести к ядерной катастрофе";
  • "строительство на Хмельницкой АЭС превратится в освоение кредитных средств за счет бесконечных бетонных работ".

Ранее Кремль запустил в интернете фейк, что так называемая "военная полиция" якобы предлагает гражданам Украины вознаграждение за помощь в поиске уклонистов. Также российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию о подготовке мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине.

фейки
электроэнергия
АЭС
пропаганда
Атомная электростанция
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны