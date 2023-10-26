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Ядерні навчання та новий спікер Конгресу США — прямий ефір Новини.LIVE

26 жовтня 2023 08:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ядерні навчання та новий спікер Конгресу США — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія провела ядерні навчання та запускала балістичні ракети "Ярс" та "Синева". При цьому виробники російських ракет "Кинджал" продовжують закуповувати комплектуючі у Європі.

Про це і не лише дивіться у ранковому ефірі Новини.LIVE

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Прямий ефір

Росія закуповує комплектуючі в Європі, оскільки має обходити санкції. У цей час новим спікером Палати представників США став республіканець та прихильник Дональда Трампа.

Про це і не лише говоримо з гостями студії: Олег Лісовий — політолог, Сергій Грабський — полковник, військовий експерт, Георгій Мазурашу — народний депутат України.

Нагадаємо, що останнім часом Росія активно включає до свого арсеналу більш дешеві та легкі вітчизняні дрони на додаток до використання безпілотників "Шахед-131/136" під час ударів по Україні. Так, під час однієї з операцій у Київській області були залучені новітні дрони "Італмас" та їхні модифікації.

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