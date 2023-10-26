Ядерные учения и новый спикер Конгресса США — прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Россия провела ядерные учения и запускала баллистические ракеты "Ярс" и "Синева". При этом производители российских ракет "Кинжал" продолжают закупать комплектующие в Европе.

Об этом и не только смотрите в утреннем эфире Новини.LIVE.

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Россия закупает комплектующие в Европе, так как должна обходить санкции. В это время новым спикером Палаты представителей США стал республиканец и приверженец Дональда Трампа.

Об этом и не только говорим с гостями студии: Олег Лесной — политолог, Сергей Грабский — полковник, военный эксперт, Георгий Мазурашу — народный депутат Украины.

Напомним, что в последнее время Россия активно включает в свой арсенал более дешевые и легкие отечественные дроны в дополнение к использованию беспилотников "Шахед-131/136" во время ударов по Украине. Так, в ходе одной из операций в Киевской области были задействованы новейшие дроны "Италмас" и их модификации.