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Ядерний удар у відповідь на ATACMS: експерт назвав імовірність такого розвитку подій

15 вересня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ядерний удар у відповідь на ATACMS: експерт назвав імовірність такого розвитку подій
Американська ракета ATACMS. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Якщо Росія у відповідь на передачу Україні ракет ATACMS застосує ядерну зброю, війна миттєво переросте із російсько-українського конфлікту у світовий масштаб. Але вирахувати імовірність такої реакції Кремля зараз неможливо.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Імовірність ядерної відповіді Кремля

Петро Черник зазначив, що виключати можливість використання Росією ядерної зброї у відповідь на передачу ЗСУ американських ракет ATACMS, які кардинально змінять ситуацію на фронті на користь України, не можна.

"Але разом з тим зараз ніхто не може сказати, наскільки великою є ця імовірність. Це неможливо прорахувати", — підкреслив експерт.

Війна стане світовою

Черник додав, що у випадку першого ж використання ядерної зброї проти України війна відразу ж вийде за межі власне російсько-українського протистояння.

"Після початку ядерної війни колективний Захід буде змушений реагувати на цю дію російської армії, тож тут вже не йтиметься про війну України як таку все це вийде на глобальний масштаб", — пояснив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS із касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.

Про просування уперед в питаннях надання Україні як американських ракет ATACMS, так і німецьких Taurus’ів говорив днями і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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