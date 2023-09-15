Ядерний удар у відповідь на ATACMS: експерт назвав імовірність такого розвитку подій

Американська ракета ATACMS. Фото: Вікіпедія

Якщо Росія у відповідь на передачу Україні ракет ATACMS застосує ядерну зброю, війна миттєво переросте із російсько-українського конфлікту у світовий масштаб. Але вирахувати імовірність такої реакції Кремля зараз неможливо.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Імовірність ядерної відповіді Кремля

Петро Черник зазначив, що виключати можливість використання Росією ядерної зброї у відповідь на передачу ЗСУ американських ракет ATACMS, які кардинально змінять ситуацію на фронті на користь України, не можна.

"Але разом з тим зараз ніхто не може сказати, наскільки великою є ця імовірність. Це неможливо прорахувати", — підкреслив експерт.

Війна стане світовою

Черник додав, що у випадку першого ж використання ядерної зброї проти України війна відразу ж вийде за межі власне російсько-українського протистояння.

"Після початку ядерної війни колективний Захід буде змушений реагувати на цю дію російської армії, тож тут вже не йтиметься про війну України як таку — все це вийде на глобальний масштаб", — пояснив полковник ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що США практично готові ухвалити рішення й схвалити передачу Україні ракет великої дальності ATACMS або GMLRS із касетними бомбами. Ця зброя може посприяти в контрнаступі ЗСУ та завдати значної шкоди окупантам.

Про просування уперед в питаннях надання Україні як американських ракет ATACMS, так і німецьких Taurus’ів говорив днями і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.