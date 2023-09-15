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Ядерный удар в ответ на ATACMS: эксперт назвал вероятность такого развития событий

15 сентября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Ядерный удар в ответ на ATACMS: эксперт назвал вероятность такого развития событий
Американская ракета ATACMS. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Если Россия в ответ на передачу Украине ракет ATACMS применит ядерное оружие, то война мгновенно перерастет из российско-украинского конфликта в мировой масштаб. Но вычислить вероятность такой реакции Кремля сейчас невозможно.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник отметил, что исключать возможность использования Россией ядерного оружия в ответ на передачу ВСУ американских ракет ATACMS, которые кардинально изменят ситуацию на фронте в пользу Украины, нельзя.

"Но вместе с тем сейчас никто не может сказать, насколько велика эта вероятность. Это невозможно просчитать", — подчеркнул эксперт.

Война станет мировой

Черник добавил, что в случае первого же использования ядерного оружия против Украины война сразу же выйдет за пределы собственно российско-украинского противостояния.

"После начала ядерной войны коллективное Запад будет вынужден реагировать на это действие российской армии, так что здесь уже речь не будет о войне Украины как таковой – все это выйдет на глобальный масштаб", — пояснил полковник ВСУ.

Напомним, недавно сообщалось, что США практически готовы принять решение и одобрить передачу Украине ракет большой дальности ATACMS или GMLRS с кассетными бомбами. Это оружие может помочь в контрнаступлении ВСУ и нанести значительный ущерб оккупантам.

О продвижении вперед в вопросах предоставления Украине как американских ракет ATACMS, так и немецких Taurus говорил на днях и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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