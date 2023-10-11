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Як чоловікам повернутися в Україну і виїхати повторно: адвокат вказав на нюанси

11 жовтня 2023 19:07
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можна повернутися з-за кордону і виїхати повторно
Українці повертаються на батьківщину на кордоні Дотобичув у Польщі, 5 березня 2022 року. Фото: Ansa Filippo Venezi
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Попри воєнний стан та загальну мобілізацію багато українських чоловіків мають певні поважні підстави для виїзду за кордон, зокрема через висновок ВЛК про непридатність до військової служби. Чимало таких громадян виїхало з України ще на початку повномасштабного вторгнення. 

У зв'язку з цим в українців виникли запитання, чи можна повернутися з-за кордону, а потім виїхати повторно і на що слід звернути увагу. Роз'яснення дав адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі. 

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Якщо ви маєте висновок ВЛК про непридатність до військової служби або були виключені з військового обліку, то маєте перевірити, чи видані вам документи, наприклад, про вашу непридатність та чи відповідають вони чинним на сьогодні нормам.

Адже Міноборони наказом від 18 серпня 2023 року № 490 внесло зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міноборони № 402, тим самим розширивши список придатних до військової служби.

Як пояснив Сімутін, у військовому квитку пункт статті, за якою чоловіка визнали непридатним, може бути виключений зі списку захворювань.

"Формально, ви тепер вважаєтеся обмежено придатним, що означає, що вас можуть обмежити у виїзді за кордон, навіть якщо це є порушенням закону", — застерігає Сімутін.

Адвокат розробив спеціальну порівняльну табличку, за якою рекомендує перевірити актуальність свого ступеня придатності за новими критеріями. Посилання на цю табличку — ось тут.

Щоб перевірити актуальність ступеня придатності, можна також звернутися до ТЦК за місцем проживання.

Як пояснив фахівець, при повторному виїзді за кордон чоловіка можуть не випустити, а ТЦК матиме право вимагати пройти повторну ВЛК. 

 

Раніше ми повідомляли, які документи мають бути у військовозобов'язаного при виїзді за кордон.

Нагадаємо, ми писали, що деяким українським студентам дозволили виїжджати за кордон.

Також ми розповідали, яке покарання чекає на чоловіків, які незаконно перетнули кордон України.

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