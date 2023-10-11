Мобилизация в Украине — можно ли вернуться из-за границы и уехать повторно

Украинцы возвращаются на родину на границе Дотобычув в Польше, 5 марта 2022 год. Фото: Ansa Filippo Venezi

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию, много украинских мужчин имеют определенные уважительные основания для выезда за границу, в частности из-за заключения ВВК о непригодности к военной службе. Многие такие граждане уехали из Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

В связи с этим у украинцев возникли вопросы, можно ли вернуться из-за границы, а затем уехать повторно и на что следует обратить внимание. Разъяснение дал адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.

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Если вы имеете заключение ВВК о непригодности к военной службе или были исключены из военного учета, то должны проверить, выданы ли вам документы, например, о вашей непригодности и соответствуют ли они действующим на сегодня нормам.

Ведь Минобороны приказом от 18 августа 2023 г. № 490 внесло изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденное приказом Минобороны № 402, тем самым расширив список пригодных к военной службе.

Как пояснил Симутин, в военном билете пункт статьи, по которой мужчину сочли непригодным, может быть исключен из списка заболеваний.

"Формально, вы теперь считаетесь ограниченно пригодным, что означает, что вас могут ограничить в выезде за границу, даже если это нарушение закона", — предостерегает Симутин.

Адвокат разработал специальную сравнительную табличку, по которой рекомендует проверить актуальность своей степени пригодности по новым критериям. Ссылка на эту табличку — вот здесь.

Чтобы проверить актуальность степени годности, можно обратиться в ТЦК по месту жительства.

Как пояснил специалист, при повторном выезде за границу мужчину могут не выпустить, а ТЦК будет вправе потребовать пройти повторную ВВК.

Ранее мы сообщали, какие документы должны быть у военнообязанного при выезде за границу.

Напомним, мы писали, что некоторым украинским студентам разрешили выезжать за границу.

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