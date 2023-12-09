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Як довго триватиме війна Венесуели проти Гаяни

9 грудня 2023 05:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як довго триватиме війна Венесуели проти Гаяни
Збройні сили Гаяни. Фото: News Room Guyana
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Гіпотетичний військовий конфлікт між Венесуелою і Гаяною навряд чи триватиме довгий час. Гаяна – одна з найбідніших країн світу, тож сил для повноцінного опору венесуельським агресорам у уряду цієї країни не буде.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Потенційна війна між Венесуелою і Гаяною навряд чи триватиме довгий час.

За словами Петра Черника, гаянська армія не зможе чинити опір венесуельським загарбникам.

Венесуела має давні претензії

"Гаяна — одна з найбідніших країн світу, тож підсумок цієї гіпотетичної війни є очевидним", — підкреслив полковник ЗСУ.

Варто зазначити, що територіальні претензії Венесуели до Гаяни мали місце ще у ХІХ столітті. Крім того, 1962 року тодішня влада Венесуели відмовилася виконувати рішення міжнародного арбітражного суду від 1899 року, ухвалене на користь Британської Гвіани, нинішньої Гаяни.

Нагадаємо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що мобілізує армію та офіційно оголосив частину сусідньої Гаяни Ессекібо 24-м штатом Венесуели. Він закликав парламент країни ухвалити відповідний закон.

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