Как долго продлится война Венесуэлы против Гайаны

Вооруженные силы Гайаны. Фото: News Room Guyana

Гипотетический военный конфликт между Венесуэлой и Гайаной вряд ли будет длиться долгое время. Гайана — одна из самых бедных стран мира, поэтому сил для полноценного сопротивления венесуэльским агрессорам у правительства этой страны не будет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Потенциальная война между Венесуэлой и Гайаной вряд ли будет длиться долгое время.

По словам Петра Черника, гаянская армия не сможет сопротивляться венесуэльским захватчикам.

Венесуэла имеет давние претензии

"Гайана — одна из беднейших стран мира, поэтому итог этой гипотетической войны очевиден", — подчеркнул полковник ВСУ.

Стоит отметить, что территориальные претензии Венесуэлы к Гайане имели место еще в XIX веке. Кроме того, в 1962 году тогдашние власти Венесуэлы отказались выполнять решение международного арбитражного суда от 1899 года, принятое в пользу Британской Гвианы, нынешней Гайаны.

Напомним, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что мобилизует армию и официально объявил часть соседней Гайаны Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы. Он призвал парламент страны принять соответствующий закон.