Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як довго триватиме військова спецоперація в РФ — російські добровольці розповіли деталі кампанії arrow

Як довго триватиме військова спецоперація в РФ — російські добровольці розповіли деталі кампанії

21 березня 2024 17:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Як довго триватиме військова спецоперація в РФ — російські добровольці розповіли деталі кампанії
Бійці легіону "Свобода Росії" в селищі Горьківському Бєлгородської області. Фото: Легіон "Свобода Росії"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" розповіли подробиці військової спецоперації на території Росії. Вони заявили, що кампанія буде тривати, а наразі проводяться стабілізаційні заходи на "звільнених територіях".

Про це розповів військовослужбовець підрозділу Олексій Барановський на пресконференції в "Укрінформі".

Читайте також:

Чи продовжуватиметься спецоперація в РФ

"Наразі проводяться стабілізаційні заходи. Так що наша визвольна операція на території батьківщини буде продовжуватися", — зазначив він.

Як додав боєць Сибірського батальйону на псевдо "Холод", російські визвольні підрозділи стають сильнішими, через поповнення рядів добровольцями-антипутіністами, зокрема, громадянами Росії.

"Ми можемо проводити такі масштабні операції, які змушують із собою рахуватися навіть воєнізований путінський режим. Будемо продовжувати. Путіна чекає ще більше цікавих відкриттів. І як показала ця операція, навіть тактичної авіації недостатньо, щоб ми звернули зі шляху, на який стали", — сказав він.

Успіхи спецоперації на території РФ

Коментуючи перші результати такої масштабної спецоперації, Барановський заявив, що об'єднаними силами легіонерів з іншими підрозділами, було знищено 651 російського солдата.

"За тією інформацією, яка у нас є, незворотні втрати ЗС РФ — 651 військовий, санітарні втрати — 908, взято у полон 37 військових. Ми знищили 121 одиницю техніки противника, 50 одиниць вивели з ладу", — сказав Барановський.

Також він зауважив, що добровольці відвернули на себе навіть тактичну авіацію ПКС РФ.

"Відповідно, завдяки цій нашій обмеженій військовій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ті ділянки, де очікувалася масована атака путінських військ", — заявив Барановський, та додав, що армія Росії планувала проводити масштабний наступ на честь інавгурації Володимира Путіна, але тепер плани ворожих військ зіпсовано.

Нагадаємо, раніше у легіоні "Свобода Росії" оприлюднили докази того, що ЗС РФ не шкодують навіть своїх громадян, перехопивши телефонну розмову мешканців Бєлгородської області, в якій ті скаржилися на те, як їх обстрілюють російські солдати.  

Також легіонери показали ефектні кадри вогневого враження пріоритетних цілей військової інфраструктури армії Росії у Бєлгородській області.

Україна
спецоперація
війна в Україні
Легіон "Свобода Росії"
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом