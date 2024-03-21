Як довго триватиме військова спецоперація в РФ — російські добровольці розповіли деталі кампанії

Бійці легіону "Свобода Росії" в селищі Горьківському Бєлгородської області. Фото: Легіон "Свобода Росії"

Військовослужбовці легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" розповіли подробиці військової спецоперації на території Росії. Вони заявили, що кампанія буде тривати, а наразі проводяться стабілізаційні заходи на "звільнених територіях".

Про це розповів військовослужбовець підрозділу Олексій Барановський на пресконференції в "Укрінформі".

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Чи продовжуватиметься спецоперація в РФ

"Наразі проводяться стабілізаційні заходи. Так що наша визвольна операція на території батьківщини буде продовжуватися", — зазначив він.

Як додав боєць Сибірського батальйону на псевдо "Холод", російські визвольні підрозділи стають сильнішими, через поповнення рядів добровольцями-антипутіністами, зокрема, громадянами Росії.

"Ми можемо проводити такі масштабні операції, які змушують із собою рахуватися навіть воєнізований путінський режим. Будемо продовжувати. Путіна чекає ще більше цікавих відкриттів. І як показала ця операція, навіть тактичної авіації недостатньо, щоб ми звернули зі шляху, на який стали", — сказав він.

Успіхи спецоперації на території РФ

Коментуючи перші результати такої масштабної спецоперації, Барановський заявив, що об'єднаними силами легіонерів з іншими підрозділами, було знищено 651 російського солдата.

"За тією інформацією, яка у нас є, незворотні втрати ЗС РФ — 651 військовий, санітарні втрати — 908, взято у полон 37 військових. Ми знищили 121 одиницю техніки противника, 50 одиниць вивели з ладу", — сказав Барановський.

Також він зауважив, що добровольці відвернули на себе навіть тактичну авіацію ПКС РФ.

"Відповідно, завдяки цій нашій обмеженій військовій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ті ділянки, де очікувалася масована атака путінських військ", — заявив Барановський, та додав, що армія Росії планувала проводити масштабний наступ на честь інавгурації Володимира Путіна, але тепер плани ворожих військ зіпсовано.

Нагадаємо, раніше у легіоні "Свобода Росії" оприлюднили докази того, що ЗС РФ не шкодують навіть своїх громадян, перехопивши телефонну розмову мешканців Бєлгородської області, в якій ті скаржилися на те, як їх обстрілюють російські солдати.

Також легіонери показали ефектні кадри вогневого враження пріоритетних цілей військової інфраструктури армії Росії у Бєлгородській області.